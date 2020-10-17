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رينجرز يهزم سيلتك في ديربي غلاسكو

المصدر: غلاسكو - د ب أ
رينجرز ابتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي
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ابتعد غلاسكو رينجرز بفارق أربع نقاط في صدارة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه سيلتك 2 -صفر يوم السبت في مباراة الديربي التي جمعت بينهما دون حضور جماهير في المرحلة الحادية عشرة.

وافتقد سيلتك العديد من أبرز لاعبيه بسبب لوائح مكافحة كورونا، من بينهم الاسكتلندي الدولي ريان كريستي الذي اضطر لعزل نفسه بعد اختلاطه بأشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وسجل كونور غولدسون هدفي الفوز لغلاسكو، الذي أصبح تحت قيادة مدربه ستيفين جيرارد الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة حتى الآن بالدوري الاسكتلندي.

ورفع رينجرز رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن سيلتك الوصيف.

كلمات دالّة

#أسكتلنددا, #رينجرز, #غلاسكو, #سيلتك
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