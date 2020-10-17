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سواريز يسجل مجدداً في فوز أتلتيكو على سلتا

المصدر: فيغو - رويترز
سواريز سجل هدفه الثالث مع أتلتيكو مدريد
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سجل لويس سواريز هدفا مبكرا وأضاف يانيك كاراسكو هدفا متأخرا خلال فوز أتليتيكو مدريد 2-صفر على مستضيفه سلتا فيغو يوم السبت، ليعود فريق المدرب دييغو سيميوني للانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تعادلين بدون أهداف.

وهز سواريز مهاجم أوروغواي الشباك في الدقيقة السادسة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء بعد اختراق الجهة اليسرى ليحرز هدفه الثالث في أربع مباريات منذ انتقاله من برشلونة.

ورد سلتا بشكل جيد، وكان من الممكن أن يتعادل من تسديدة سيرجيو كاريرا التي ارتطمت بالقائم، وكان سواريز قريبا من مضاعفة التقدم مبكرا في الشوط الثاني حين انفرد بالحارس لكنه افتقد الدقة.

وواصل أصحاب الضيافة الضغط على أتلتيكو حتى ضمن كاراسكو الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس بعد أن ارتدت تسديدة جواو فيلكس من العارضة.

كلمات دالّة

#سواريز, #كاراسكو, #سلتا, #سيميوني, #أتلتيكو
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