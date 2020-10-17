لايبزيغ يتجاوز أوغسبورغ ويتصدر الدوري الألماني

اعتلى فريق لايبزيغ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2-0 صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة والتي شهدت فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم بهدف دون رد.



وتقدم أنجيلينو بهدف للايبزيغ في الدقيقة 45 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 66. وعلى ملعب راين نيكار أرينا، سجل القائد ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند في شباك هوفنهايم في الدقيقة 76.



ورفع لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف وتوقف رصيد أوغسبورغ عند سبع نقاط في المركز الخامس.



وفي مباريات أخرى فاز شتوتغارت على مضيفه هيرتا برلين 2 -صفر وباير ليفركوزن على مضيفه ماينز 1 -صفر وتعادل فرايبورغ مع فيردر بريمن 1 -1.