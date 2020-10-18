أندية ألمانية تطالب بإعادة توزيع عائدات البث

تقود أندية ماينز وشتوتغارت وأرمينيا بيلفيلد المنافسة بالإضافة إلى نادي يان ريجنسبرغ المنافس بالدرجة الثانية حملة للمطالبة بإعادة توزيع عائدات البث التليفزيوني الخاص بالدوري الألماني لكرة القدم.



ويعتبر المطلب الرئيسي للأندية هو أن كل عائدات البث التليفزيوني على المستويين المحلي والدولي بدءا من موسم 2020 -2021 يتم توزيعها بالعدل بين أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية.



وتتوقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الحصول على 250 مليون يورو في الموسم من السوق الدولي، في الوقت الذي ترغب فيه الأندية الأربعة أن تذهب 20 بالمئة من هذه القيمة إلى أندية الدرجة الثانية، مما يعني حصولها على 50 مليون يورو سنويا، بدلا من ثمانية ملايين يورو حاليا على حساب المشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



والجدل المثار حول توزيع العائدات الإعلامية أصبح محور الحديث مجددا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الوقت الذي ترغب فيه رابطة الدوري الألماني في اتخاذ قرار بشأن السياسة الجديدة لتوزيع العائدات خلال العام الحالي.



واتسعت الفجوة بين أندية القمة وباقي أندية الدوري فيما يتعلق تحديدا بعائدات مباريات دوري أبطال أوروبا إذ من المفترض أن يحصل بايرن ميونخ على 115 مليون و690 الف يورو بعد تتويجه باللقب القاري في الموسم الماضي.