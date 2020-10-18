بواش يؤجل مفاوضات تمديد عقده مع مرسيليا إلى فبراير

يشعر المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش بالارتياح مع نادي مرسيليا الفرنسي، وسيتحدث في فبراير عن إمكانية تمديد عقده، بحسب ما ذكر في حديث لوكالة "فرانس برس".

وقال فيلاش بواش البالغ 43 عاما: في فبراير، بمقدورنا الحديث. ستكون فترة انتقالات يناير قد انتهت ويمكننا النظر نحو المستقبل، أنا مرتبط عاطفيا بالنادي، بتاريخه الذي أحب، اللاعبين الذين مروا هنا، التأثير الأوروبي لمرسيليا، هذا رائع! وأريد كذلك مواصلة هذا التاريخ، أن يكون لدي تأثيري الخاص في هذا النادي، لهذا السبب أريد دوما أن أبلي البلاء الحسن هنا.

وأعاد فيلاش بواش، القادم إلى النادي المتوسطي عام 2019، إلى دوري أبطال أوروبا، وهو النادي الفرنسي الوحيد الذي أحرزه عام 1993، كما يلتقي الأربعاء أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك بعد غيابه سبع سنوات عن المسابقة القارية الأولى.

ويرى البرتغالي أن الموسم المقبل قد يكون نقطة انطلاق لمرسيليا سنرى. بداية، لدينا تغييرات كثيرة في النواحي غير الرياضية، العقود وتأثير "كوفيد-19" ستكون الأمور قاسية على الجميع.

وكان فيلاش-بواش قريبا من الرحيل الصيف الماضي قبل سنة من انتهاء عقده، وذلك بعد رفضه التخلي عن المدير الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا. وأكد أن النادي يعمل بشكل جيد جدا مع الإسباني الآخر بابلو لونغوريا خليفة زوبيزاريتا بلقب مدير الكرة المساعد.