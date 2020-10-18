بيرلو: "استهتار" يوفنتوس قد يكلف الكثير

أبدى أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أسفه على فقدان نقطتين جديدتين وعلى استهتار فريقه يوم السبت بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه كروتوني الوافد الجديد، الذي خسر كل مبارياته السابقة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.



ومثلما حدث خلال تعادله 2-2 مع روما قبل ثلاثة أسابيع، طُرد لاعب من يوفنتوس في منتصف الشوط الثاني، وكان فيدريكو كييزا هذه المرة، ليضطر إلى خوض معركة شرسة بعشرة لاعبين، وقال بيرلو: للأسف في آخر مباراتين لعبنا بعشرة لاعبين بسبب استهتارنا وتعين علينا خوض معركة. لكننا فريق شاب يحتاج لمزيد من العمل.



وحصل بيرلو على وظيفته الأولى كمدرب في أغسطس عندما أقال يوفنتوس ماوريسيو ساري وقال إنه لم يحصل على وقت كاف للعمل مع الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الجدد مثل كييزا وديان كولوسيفسكي ووستون ماكيني.



وغاب لاعب الوسط الأميركي ماكيني عن مباراة السبت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مثل كريستيانو رونالدو الذي أصيب بـ"كوفيد-19" أثناء وجوده مع منتخب البرتغال.



وزاد بيرلو: لم نعمل كثيرا في الأشهر القليلة الأولى، ذهب اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية ويحتاج اللاعبون الشبان إلى خبرة في مبارياتهم الأولى، ولذلك ستكون هناك لحظات من الاستهتار وهذا يحدث. نمتلك فريقا شابا ما زال في مرحلة البناء ونحن بحاجة لبعض الوقت وسيرتكب الشباب أخطاء. لم نحصل على وقت للإعداد.



ويملك يوفنتوس، الساعي لتحقيق لقبه العاشر على التوالي، ثماني نقاط من أربع مباريات وتراجع بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر.



وختم بيرلو لاعب وسط يوفنتوس السابق: كنا نعرف أن هناك العديد من الفرق ستنافس على اللقب، ستكون معركة طويلة، وعلينا حصد النقاط. للأسف نفقد بعضها بعيدا عن ملعبنا لكننا سنعود للمقدمة قريبا.