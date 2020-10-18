لاعبا إيفرتون يعتذران عن "خشونتهما" أمام ليفربول

اعتذر ريتشارليسون مهاجم إيفرتون إلى لاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا، بسبب خشونته خلال التحام بينهما قبيل نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت والتي انتهت بالتعادل 2-2.



ورغم أن ألكانتارا نهض وعاد للعب بعد طرد ريتشارليسون وشارك في تهيئة هدف متأخر لفريقه أحرزه جوردان هندرسون قبل إلغائه إلا أنه تبين لاحقا تعرضه للإصابة، وقال ريتشارليسون في بيان: كل من يعرف خلفيتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا على الإطلاق، لم أتعمد إيذاء تياغو.. وبالفعل بعثت إليه برسالة اعتذار وأنا أفعل هذا أيضا على العلن. أتمنى ألا يكون تعرض لأي إصابة وأن يكون كل شيء على ما يرام.



وخرج مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان ديك من المباراة مبكرا بسبب الإصابة بعد التحام مع حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، وقال هندرسون إن بيكفورد حارس مرمى إنجلترا يشعر بالأسف نتيجة ما حدث رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبة.



وقال هندرسون لاعب ليفربول في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: جاء جوردان واعتذر لي بعد المباراة وطلب مني إبلاغ فيرجيل بذلك.