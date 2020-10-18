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ليفربول يعلن خضوع فان ديك إلى عملية جراحية في الركبة

المصدر: ليفربول - رويترز
المدافع الهولندي خرج من مباراة إيفرتون مصاباً
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أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه فيرجيل فان ديك تعرض لإصابة في أربطة الركبة وسيخضع لجراحة بعد إصابته خلال قمة منطقة مرسيسايد ضد إيفرتون يوم السبت.

وخرج المدافع الهولندي مبكرا بعد تدخل متهور من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء وسط غضب عارم من يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وأعلن ليفربول في بيان: يؤكد النادي أن فيرجيل فان ديك سيخضع لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون، المدافع أصيب في أربطة الركبة في الواقعة التي شهدت تدخل جوردان بيكفورد بعد ست دقائق في ملعب غوديسون بارك.

ولم يوضح النادي مدة غياب المدافع البالغ عمره 29 عاما.

كلمات دالّة

#ليفربول, #بيكفورد, #إيفرتون, #فان ديك
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