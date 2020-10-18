وست هام يقلب خسارته أمام توتنهام إلى تعادل ثمين

قلب وست هام تأخره بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 3 - 3 مع مضيفه توتنهام يوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليدفع توتنهام ثمن التهاون في الشوط الثاني ويفرط الفريق في فوز ثمين كان في متناول يده.



وسجل المهاجم الإنجليزي الدولي الخطير هاري كين هدفين وصنع هدفا ليقود فريقه توتنهام إلى التقدم 3 - صفر في أول 16 دقيقة من المباراة لكن ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة منحت وست هام نقطة التعادل الثمينة على ملعب توتنهام في ديربي لندني مثير.



وتألق الثنائي هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون وقادا فريقهما إلى التقدم الكبير في الشوط الأول ولكن وست هام انتزع التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع توتنهام رصيده إلى ثماني نقاط مقابل سبع نقاط لوست هام.



وافتتح الكوري سون التسجيل في المباراة بهدف بعد أقل من 45 ثانية من بداية المباراة وأضاف كين الهدفين الآخرين لتوتنهام في الدقيقتين الثامنة و16 لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بثلاثية نظيفة.



وفي الشوط الثاني، رد وست هام بهدفين سجلهما فابيان بالبوينا في الدقيقة 82 ودافينسون سانشيز لاعب توتنهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 قبل أن يحرز مانويل لانزيني هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بقذيفة صاروخية في وقت قاتل.



ورفع كين رصيده إلى خمسة أهداف لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي كما رفع رصيده إلى 11 هدفا في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي وذلك في المباراة الحادية عشرة له مع توتنهام في مواجهة وست هام.