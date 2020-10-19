أقل من ألف مشجع يحضرون مباراة لايبزيغ وباشاك شهير

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن خوض أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا أمام إسطنبول باشاك شهير التركي يوم الثلاثاء، بحضور 999 متفرج فقط في الملعب، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكان نادي لايبزيغ باع بالفعل 8500 تذكرة للجماهير، لكنه ذكر في بيان أنه قرر تقليل عدد المتفرجين، بعد أن تلقى توصيات من إدارة الصحة بالمدينة، إذ من المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى 20 إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن حتى يوم الثلاثاء، وفقًا للوائح الحماية من فيروس كورونا في ساكسونيا، وبناء على هذا المعدل لا يمكن إقامة الفعاليات إلا في نطاق محدود.



وذكر نادي لايبزيغ أن التذاكر التي تم بيعها (8500 تذكرة) تم إلغائها، وأن النادي سيجري سحبا على 999 تذكرة بين 8500 شخصا الذين قاموا بشراء التذاكر مسبقا.

وكان لايبزيغ أوقف عملية بيع التذاكر لمباراة الفريق أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني والمقرر لها يوم السبت المقبل، حيث لم يصدر قرار نهائي بخصوص عدد الجماهير المسموح لهم بدخول الملاعب.

وستقام المباراة الأخرى بدوري أبطال أوروبا في ألمانيا بين بايرن ميونخ ح

امل اللقب وأتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء بدون حضور جماهيري بناء على تعليمات من السلطات في ميونخ.