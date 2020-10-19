روجرز يتوقع غياب فاردي عن مباراة ليستر الأوروبية

كشف برندان روجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي أن المدافع شالار سويونغو سيغيب عن صفوف الفريق مدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب مشكلة في عضلات الفخذ في حين يتوقع أن يغيب المهاجم جيمي فاردي عن مباراة الفريق الخميس المقبل في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام زوريا لوهانسك الأوكراني بسبب إصابة في ربلة الساق.



وقال روجرز بعد هزيمة فريقه 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا يوم الأحد: ربما يغيب جيمي عن مباراتنا في الدوري الأوروبي ونأمل أن يكون على ما يرام وجاهز لمباراتنا المقبلة في الدوري الانجليزي. هذا بسبب مشكلات قديمة عانى منها خلال السنوات القليلة الماضية.



وأشار رودجرز إلى أن سويونغو تعرض للإصابة خلال وجوده مع منتخب تركيا وأنه سيغيب مدة طويلة بسببها، وأضاف المدرب المخضرم: إصابة سويونجو أكثر خطورة بالنظر لقرب العضلة من العظام. ولذا فربما يغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وهي انتكاسة كبيرة بالنسبة له.



ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بتسع نقاط من خمس مباريات وسيلتقي الأحد المقبل مع أرسنال اللندني.

