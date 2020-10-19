كاراغر ينصح ليفربول بالتعاقد مع مدافع لتعويض فان ديك

أكد جيمي كاراغر مدافع ليفربول الأسبق أن غياب المدافع فيرجيل فان ديك عن صفوف بطل إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة فتح باب الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مصراعيه وطالب فريقه السابق بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلا للاعب الهولندي المصاب.



وسيخضع الهولندي فان ديك لعملية جراحية لعلاج الإصابة التي تعرض لها في ركبته خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون السبت الماضي.



وقال كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان ديك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه، فمع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى لكن مع غياب فيرجيل الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة.



وأضاف كاراغر: على ليفربول دخول سوق الانتقالات في يناير والسبب ليس فقط إصابة فان ديك. فالفريق يعاني ضعفا في هذه المنطقة على أي حال بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم. واللاعبون الآخرون في هذه المراكز عرضة للإصابة.