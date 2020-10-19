كلوب: فان دايك سيعود أكثر قوة

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن ثقته في عودة فيرجيل فان دايك أكثر قوة من الإصابة حيث يستعد المدافع الهولندي للخضوع لجراحة في الركبة ويواجه سباقا مع الزمن للعودة للعب هذا الموسم.



وأعلن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أن فان دايك أصيب في أربطة الركبة خلال قمة مرسيسايد أمام إيفرتون يوم السبت عقب التحام مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء، ولم يتحدد بعد موعد الجراحة التي سيخضع لها فان دايك ولم يضع كلوب جدولا زمنيا لعودة قلب الدفاع للمباريات.



وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: الشيء الواضح أنه سيغيب لفترة.. توقعت هذا الأمر يوم السبت بعد المباراة مباشرة خاصة بعد أن شاهدت إعادة لهذا الالتحام، سيتخطى فيرجيل هذه الإصابة واليوم سيكون الأول له في رحلة التعافي، أنا على اتصال دائم به وكلنا نسانده وهو يعرف ذلك.



وأضاف كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا قد يشارك في مباراة الأربعاء بدوري الأبطال أمام مضيفه أياكس أمستردام بعد استئنافه التدريبات عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".