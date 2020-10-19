كومان: برشلونة ليس مرشحاً للفوز بدوري الأبطال

يعتقد رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه ليس من المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد بداية مهتزة للعملاق الكتالوني في الموسم الجديد.



وقبل مواجهة فرنسفاروش المجري، الثلاثاء، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال قلل كومان من توقعات وسائل إعلام بأن برشلونة قد يتوج بطلا لنسخة العام الجاري من البطولة.



وقال في مؤتمر صحافي: برشلونة ينافس دائما على الألقاب سواء في الدوري الإسباني أو في أوروبا لكن الفريق ليس مرشحا هذه المرة رغم أننا قد نصل إلى أدوار متقدمة.



وكان إخفاق برشلونة في دوري الأبطال في المواسم الأخيرة، حيث بلغ الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط منذ آخر فوز له باللقب في 2015، من ضمن الأسباب الرئيسية التي قال خبراء إنها كانت السبب في طلب النجم ليونيل ميسي الرحيل عن النادي.



وعبر المهاجم الأرجنتيني عن رغبته في الفوز باللقب الأوروبي مرة أخرى وقد يكون الموسم الحالي فرصته الأخيرة لتحقيق ذلك مع برشلونة، حيث ينتهي عقده مع الفريق العام المقبل.



وقال كومان عن قائد الفريق البالغ من العمر "33 عاما" بعد خسارة برشلونة 1-صفر أمام خيتافي في الدوري الإسباني يوم السبت: يمكننا القول إن أداء ميسي يمكن أن يكون أفضل. لكن إذا تابعناه يوميا نرى أنه سعيد ويريد اللعب وقيادة الفريق. ليس لدي أي شكوى أو شكوك بشأن الجهود التي يبذلها.



وسيفتقد كومان جهود الحارس مارك أندريه تير شتيغن وجوردي ألبا إضافة إلى اللاعب المصاب منذ فترة طويلة صمويل أومتيتي.