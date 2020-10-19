لامبارد يطلب من لاعبيه الاستفادة من تجربة بايرن

دعا فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لاعبيه الشبان إلى الاستفادة من تجربة بايرن ميونيخ بطل أوروبا في سعيهم للتطور في جميع الجوانب قبل أن يستهل الفريق الإنجليزي مشواره في دوري الأبطال أمام إشبيلية.



وسحق بايرن منافسه تشيلسي 7-1 في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الموسم الماضي قبل أن يستمر في طريقه ليحصد اللقب للمرة السادسة في أغسطس.



وقال لامبارد في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: إنها فرصة رائعة للتعلم لأنك تلعب أمام أفضل الفرق. واجهنا بايرن أفضل فريق في العالم، كان الفريق شابا الموسم الماضي وعمل كثيرا للتحسن وكانت

مباراة بايرن فرصة كبيرة للاعبين الشبان في التشكيلة للوقوف على المستوى الذي يحتاجون لبلوغه. عشت نفس التجربة حين كنت لاعبا صغيرا، من ضمن اللاعبين الموجودين في تشيلسي حاليا يملك البعض خبرة أكثر من الآخرين في دوري الأبطال الآن.



وعزز تشيلسي تشكيلته بلاعبين يملكون الخبرة في دوري الأبطال بوصول تياغو سيلفا وكاي هافرتس وتيمو فيرنر وحكيم زياش.

لكن تشكيلة لامبارد عانت بعد فترة إعداد قصيرة للموسم الجديد وفقدت تركيزها مرة أخرى يوم السبت ليعدل ساوثامبتون تأخره إلى تعادل 3-3 في ستامفورد بريدج.



ويحل إشبيلية ضيفا على تشيلسي في مستهل مواجهات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كراسنودار الروسي وستاد رين الفرنسي.



وأضاف لامبارد: تحدثت كثيرا في السابق عن أهمية التركيز والانضباط والوضع في دوري الأبطال أكثر أهمية بسبب مستوى المنافسة في البطولة، هذا ما أؤكد عليه للاعبين كثيرا قبل المباراة أمام منافس في حجم إشبيلية.