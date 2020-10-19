مساعد أنشيلوتي السابق يتوقع نجاحه مع إيفرتون

يعتقد بول كليمنت المساعد السابق لمدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي أن وجود المدرب الإيطالي المخضرم على رأس الجهاز الفني للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان سبب انضمام لاعب الوسط خاميس رودريفيز للفريق كما سيؤدي وجوده أيضا لانضمام مزيد من كبار اللاعبين وأن المدرب سيحقق أفضل نتائج بالتشكيلة الحالية.



وسبق لأنشيلوتي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والتتويج بألقاب بطولات دوري محلية في أربع دول لمختلفة وتولى تدريب إيفرتون في ديسمبر الماضي وقاد الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد أن حقق أربعة انتصارات في خمس مباريات خاضها حتى الآن.



وقال كليمنت الذي عمل تحت قيادة أنشيلوتي في تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ إن حجم التحدي هو ما يحفز كارلو، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "التايمز" اللندنية: تماما مثلما حدث عندما انضم لباريس سان جيرمان، كانت هناك فرص أكبر وأفضل. لكن الأمر كان مثيرا للحماس. واستفاد سان جيرمان من تولى شخص بحجمه قيادته من خلال انضمام تياجو سيلفا وزلاتان إبراهيموفيتش وتياغو موتا لصفوفه.



وأضاف كليمنت: هؤلاء اللاعبون انضموا للفريق بسبب وجود مدرب بهذا المستوى. ويظهر هذا جليا في إيفرتون بالفعل. لم يكن خاميس رودريغيز لينضم للفريق لولا وجود كارلو هناك.



وانتقل رودريغيز إلى إيفرتون بناء على عقد لمدة عامين في الشهر الماضي قادما من ريال مدريد بطل إسبانيا وأحرز للفريق ثلاثة أهداف كما هيأ ثلاث فرص للتهديف.



وقال كليمنت: أيضا بعض لاعبي الفريق الأصليين يعززون مستوى أدائهم أيضا، ودومينيك كالفرت-لوين مثال واضح على ذلك. هذا هو التأثير الذي يحدثه وجود مدرب جيد.

