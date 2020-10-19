يونايتد يفقد كافاني وماغواير أمام سان جيرمان

تبخرت آمال إدينسون كافاني في المشاركة لأول مرة مع مانشستر يونايتد أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لكرة القدم بعد استبعاد المهاجم القادم من أوروغواي من التشكيلة

المسافرة إلى فرنسا اليوم الاثنين.



وأكد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد غياب كافاني وكذلك القائد هاري ماغواير وميسون غرينوود وإيريك بيلي وجيسي لينغارد عن التشكيلة المسافرة إلى العاصمة الفرنسية لخوض المباراة الأولى في دور المجموعات الثلاثاء.



وقال سولشاير إن كافاني لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت لزيادة معدلات اللياقة البدنية بينما يعاني ماغواير من إصابة طفيفة.



وأضاف في مؤتمر صحفي : نأمل في عدم غياب اللاعبين لفترة طويلة، يحتاج إدينسون لمزيد من الوقت للتدريب قبل احتمال الدفع به أمام تشيلسي، أتمنى أن يلحق هاري وإيريك وميسون أيضا بالمباراة لكني لست واثقا من ذلك.

