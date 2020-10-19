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8 إصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - رويترز
لقاء سابق بين ليفربول وأستون فيلا
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أعلن مسؤولو الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن ثماني حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في أحدث جولة من الفحوص للكشف عن الفيروس سريع الانتشار بين اللاعبين وأطقم الأندية.

وقال المسؤولون إن المصابين سيخضعون الآن لإجراءات العزل الذاتي لعشرة أيام.

وأضافوا في بيان : يؤكد الدوري الممتاز اليوم أن الفحوص التي أجريت بين الاثنين 12 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر على 1575 لاعبا وفردا من أطقم الأندية كشفت عن ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وأصيب 42 إجمالا بالعدوى بعد سبع جولات من الفحوص منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر .

كلمات دالّة

#الدوري الإنجليزي, #كورونا
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