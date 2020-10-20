أوزيل خارج قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي

خرج مسعود أوزيل، الذي سقط من حسابات أرسنال، من قائمة الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تضم 25 لاعبا لموسم 2020-2021 التي أعلنت يوم الثلاثاء لتزداد التكهنات بأن دوره قد انتهى مع النادي اللندني.



ولم يلعب أوزيل (32 عاما)، والذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 وذكرت تقارير أنه يحصل على 350 ألف جنيه

استرليني (452830 دولارا) أسبوعيا، مع تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم.

كما استبعد صانع اللعب الألماني، الذي كان آخر مباراة خاضها مع أرسنال في مارس اذار الماضي، من تشكيلة الفريق في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.



وقال أرتيتا الشهر الماضي إن تشكيلته بدأت تتبلور وإن أوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان فيها ليثير الشكوك بشأن مستقبل اللاعب.





واستبعد مانشستر يونايتد المدافع فيل جونز والحارس سيرجيو روميرو من التشكيلة بينما خرج داني روز من حسابات توتنهام هوتسبير بعد أن أخفق في الانتقال إلى فريق في الدرجة الثانية في آخر يوم من الانتقالات.



واستبعد إيفرتون متصدر الدوري الممتاز الجناح يانيك بولاسي بعد أن أخفق اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في المشاركة مع الفريق هذا الموسم حيث كانت آخر مباراة لعبها في مايو 2018.



ويمكن لفرق الدوري الممتاز تسجيل 25 لاعبا في قائمة الفريق الأول فوق 21 عاما شريطة أن يكون ثمانية منهم على الأقل من اللاعبين المحليين.



ويتم تعريف اللاعب المحلي في الدوري الممتاز بأنه أي لاعب من أي جنسية يكمل 21 عاما أو أكثر بحلول أول يناير 2021 وقضى ثلاثة مواسم بين سن 16 و21 مع فريق في الدوري الانجليزي.

