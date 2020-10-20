تشيلسي يعيد بيتر تشيك من الاعتزال

أعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء ضم حارس مرماه المعتزل بيتر تشيك لقائمته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعمل الحارس التشيكي البالغ من العمر "38 عاما" في منصب مستشار الشؤون التقنية والأداء حاليا في تشيلسي.

وأوضح تشيلسي أنه لجأ لهذه الخطوة كإجراء احترازي بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واعتزل تشيك كرة القدم في مايو 2019 بعد مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم. وانضم تشيك إلى أرسنال في 2015 بعد قضاء 11 موسما ضمن صفوف تشيلسي ، أثبت خلالها حارس المنتخب التشيكي السابق أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

ويحمل تشيك الرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه، برصيد 202 مباراة كما شهد موسم 2004 - 2005 تسجيله رقما قياسيا آخر إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مباراة، بجانب حمله للرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ فيها على شباكه مع نادي واحد برصيد 162 مباراة مع تشيلسي.

وانضم تشيك إلى تشيلسي في 2004 قادما من رين الفرنسي ليساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ خمسين عاما.

وتعرض تشيك لإصابة خطيرة في الرأس بعد التحامه مع ستيفين هانت لاعب ريدينغ في أكتوبر 2006 مما استوجب خضوعه لعملية جراحية في الجمجمة.

وعاد الحارس التشيكي إلى الملاعب بعد ثلاثة أشهر من الإصابة مرتديا قناعا خاصا برياضة الرجبي.

وتوج تشيك بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي بجانب أربعة ألقاب في كأس الاتحاد ولقب وحيد في الدوري الأوروبي وثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقب دوري أبطال أوروبا في 2012، عندما تصدى لثلاث ضربات جزاء خلال المباراة الشهيرة أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي البطولة.

وخسر تشيك مكانه كحارس أساسي في تشيلسي عام 2014 لصالح تيبو كورتوا، ورحل عن ستامفورد بريدج في نهاية الموسم ذاته بعد أن سجل رقما قياسيا بحفاظه على نظافة شباكه خلال 228 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع تشيلسي.

وانتقل تشيك إلى أرسنال وأصبح الحارس الأساسي للفريق على مدار ثلاثة مواسم، وفاز معه بلقب كأس الاتحاد في 2017 قبل أن يفقد دوره كحارس أساسي لصالح بيرند لينو.

وشارك تشيك في 124 مباراة مع منتخب التشيك على مدار 14 عاما قبل أن يعتزل اللعب الدولي في 2016.