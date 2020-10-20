شكوك حول مشاركة ماتيب وتياغو أمام أياكس

المصدر: لندن - د ب أ

غاب الثنائي جويل ماتيب وتياغو ألكانتارا يوم الثلاثاء عن تدريب فريقهما ليفربول الإنجليزي وسط شكوك متزايدة حول مشاركتهما في المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخضع ماتيب للكشف الطبي بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون ليغيب بعدها عن الحصة التدريبية للفريق، بحسب شبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء.

كما يعاني تياغو من الإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من ريتشارليسون خلال المباراة ذاتها ليغيب هو الآخر عن مران اليوم.

وفي ظل إصابة فيرغيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة فإن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قد يصبح مضطرا لإشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام أياكس.