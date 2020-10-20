عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

مفاجأة جديدة لريال مدريد بشأن إصابة هازارد

المصدر: العربية. نت
النجم البلجيكي إيدن هازارد
رابط مختصر

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن إيدن هازارد لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إذ لم يتعاف مهاجم ريال مدريد بشكل كامل من إصابته الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: عانى هازارد من إزعاج بسيط قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة لم تسمح للدولي البلجيكي من الظهور حتى الآن في الموسم الجديد مع ريال مدريد، وسيغيب لاعب تشيلسي السابق لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، ولن يكون تحت تصرف زين الدين زيدان في كلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة.

من المقرر أن تقام فترة التوقف الدولية التالية بين 10 و18 نوفمبر، وبحسب "ماركا" يرغب هازارد في تأكيد جودته والعودة بسرعة من الإصابة، لاسيما أنه لم يقدم المستوى المأمول منه إلى الآن مع ريال مدريد، لكن بطل الدوري الإسباني يصر على أنه يجب أن يعود عندما يتعافى بشكل كامل.

كلمات دالّة

#هازارد, #ريال مدريد
إقرأ أيضاً هالاند يفضل ريال مدريد على يونايتد بسبب "صديقه" هالاند يفضل ريال مدريد على يونايتد بسبب "صديقه" 18:35 GMT
إقرأ أيضاً ثنائية موراتا تقود يوفنتوس للفوز على دينامو كييف ثنائية موراتا تقود يوفنتوس للفوز على دينامو كييف 19:06 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر