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يونايتد وليفربول في محادثات للانضمام إلى الدوري الأوروبي

المصدر: لندن - رويترز
لقاء سابق بين ليفربول ويونايتد
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ذكرت شبكة "سكاي" يوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد وليفربول في محادثات مع أكبر الأندية في أوروبا للانضمام إلى بطولة جديدة يدعمها الاتحاد الدولي (الفيفا) ستغير وجه كرة القدم عالميا.

ويبحث أكثر من 12 فريقا من أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تأسيس البطولة الجديدة، التي ستحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز على أمل انطلاقها بحلول 2022.

كلمات دالّة

#ليفربول, #الدوري الأوروبي, #يونايتد
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