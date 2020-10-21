عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

إنجلترا تستضيف أيرلندا بعد انسحاب نيوزيلاندا

المصدر: لندن - رويترز
من مباراة سابقة بين المنتخبين
رابط مختصر

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن إنجلترا ستواجه أيرلندا في مباراة ودية في استاد ويمبلي الشهر المقبل، بعد انسحاب نيوزيلاندا من المواجهة.

ولن تتمكن نيوزيلاندا من خوض أول مباراة لها في ويمبلي بسبب قيود سفر اللاعبين وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: فريق المدرب غاريث ساوثغيت سيواجه أيرلندا يوم الخميس 12 نوفمبر قبل آخر مباراتين بمجموعته في دوري الأمم الأوروبية خارج أرضه أمام بلجيكا يوم 15 نوفمبر وأمام ضيفه منتخب أيسلندا يوم 18 نوفمبر.

وأضاف: وفقا للإرشادات الحالية ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة لكن الاتحاد الإنجليزي ملتزم بالعمل مع الحكومة لإعادة الجماهير للملاعب في أقرب وقت ممكن.

كلمات دالّة

#إيرلندا, #ساوثغيت, #كورونا, #ويمبلي, #نيوزيلاندا, #إنجلترا
إقرأ أيضاً سولشاير: الفوز على باريس جاء بطعم "مختلف" سولشاير: الفوز على باريس جاء بطعم "مختلف" 11:55 GMT
إقرأ أيضاً أكانجي يعود إلى دورتموند بعد نهاية "الحجر الصحي" أكانجي يعود إلى دورتموند بعد نهاية "الحجر الصحي" 12:26 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر