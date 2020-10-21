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برشلونة يستهل مشواره في دوري الأبطال بخماسية

المصدر: برشلونة - د ب أ
فاتي وميسي خلال اللقاء
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استهل فريق برشلونة حملته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فريق فيرنكفاروش المجري 5 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة، والتي شهدت فوز يوفنتوس على دينامو كييف 2 - صفر.

وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وأنسوماني فاتي في الدقيقة 42 وفيليب كوتينيو في الدقيقة 52 وبيدرو لوبيز في الدقيقة 83 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 89، فيما سجل هدف فيرنكفاروش ايهور كهارتاين في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في الدقيقة 68، وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في البطولة.

كلمات دالّة

#دوري الأبطال, #برشلونة, #ميسي
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