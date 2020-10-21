تشيلسي يتعادل مع إشبيلية

استهل تشيلسي الإنجليزي مسيرته في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالسقوط في فخ التعادل السلبي مع إشبيلية الإسباني يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي 1 - 1 .

واكتفى تشيلسي بالتعادل السلبي على ملعبه في افتتاح مسيرته بالبطولة بعدما فشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تعادل رين مع كراسنودار بهدف سجله سيرو جيراسي من ضربة جزاء في الدقيقة 56 مقابل هدف سجله كريستيان راميريز في الدقيقة 59 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.