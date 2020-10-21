شاختار يحرج زيدان ويُسقط ريال مدريد بثلاثية

تلقى ريال مدريد صدمة في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسر على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2 - 3 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وأنهى شاختار دونيتسك، الذي يدربه المدير الفني لويس كاسترو، الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 .

وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوان معدودة من مشاركته، وواصل ريال مدريد صحوته الهجومية حتى نهاية المباراة لكنه لم ينجح في إدراك التعادل لتكون الهزيمة الأولى له أمام الفريق الأوكراني خلال ثلاث مباريات جمعت بينهما في تاريخ دوري الأبطال.