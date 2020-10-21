فيورنتينا يدخل العزل الصحي

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء خضوع الفريق للعزل الصحي بعد أن كشفت الفحوص إصابة أحد الإداريين بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر فيورنتينا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت: الشخص المعني لم يعان من أعراض وقد خضع للعزل طبقا للإرشادات، وسيخضع الفريق الآن للعزل الصحي وسيواصل الامتثال لكل الإجراءات والمعايير الوقائية.

وطبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإيطالي، يسمح للفرق التي يظهر بها حالات إيجابية، بالتدريبات وخوض المباريات، على أن يخضع اللاعبون للفحوص في يوم إقامة المباراة.

وتستمر فترة العزل الصحي عشرة أيام على أن تأتي الفحوص بنتائج سلبية بعدها.