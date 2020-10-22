بايرن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح على أتلتيكو

حقق فريق بايرن ميونخ انطلاقة قوية في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 ثم أضاف زميله ليون غوريتسكا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66 ثم أضاف كومان الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 72 .

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لكن ضاعت عليه العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار ساحق، كما قدم أتلتيكو مدريد عرضا مقنعا لكنه عانى من الهفوات الدفاعية المتكررة خلال الشوط الأول كما أهدر أكثر من فرصة خاصة في الدقائق الأولى من المباراة.