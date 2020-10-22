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مونشنغلادباخ يفرض التعادل إنتر ميلان

المصدر: ميلان - د ب أ
من مواجهة إنتر ومونشنغلادباخ
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تعادل إنتر الإيطالي 2 - 2 مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

جاءت المبادرة من جانب إنتر، الذي افتتح التسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 49، لكن الفريق الإيطالي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، عقب تسجيل النجم الجزائري رامي بن سبعيني هدف التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 84، لكن لوكاكو عاد للتسجيل مرة أخرى، محرزا هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 90.

وتصدر شاختار ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على مونشنغلادباخ وإنتر، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما قبع ريال مدريد في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

كلمات دالّة

#دوري الأبطال, #إنتر, #مونشنغلادباخ
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