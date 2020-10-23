تأثير كورونا على "يويفا" قد يضر بعائدات الأندية

ذكر تقرير إخباري، يوم الجمعة، أن الأندية قد تواجه تراجعاً في العائدات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إثر عدم حصول يويفا على مدفوعات من شركاء البث التلفزيوني في الصين وقطر، في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "يويفا" سيخسر 470 مليون يورو من إجمالي 55ر2 مليار يورو كان من المقرر توزيعها على الأندية المشاركة في المنافسات الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أنه جرى بالفعل إبلاغ رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) بهذا الوضع، وأن الأندية التي شاركت في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم الماضي قد تخسر الملايين.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ، بطل ألمانيا والمتوج الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، قد يكون النادي الألماني الأكثر تضررا، حيث ستبلغ خسارته خمسة ملايين يورو، بينما سيخسر لايبزيغ، الذي وصل إلى المربع الذهبي بدوري الأبطال، 5ر2 مليون يورو.

كذلك قد تحصل الأندية المشاركة في المنافسات الأوروبية في الأعوام الأربعة المقبلة، على عائدات أقل من المتوقع.

وكانت منافسات كل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم الماضي قد اختتمت عبر بطولة مجمعة بعد فترة تأجيل بسبب جائحة كورونا.

وانطلقت منافسات الموسم الجديد للبطولتين هذا الأسبوع، وذلك بإقامة المباريات بدون جماهير أو بحضور عدد محدود للغاية من المشجعين.