قبل "الكلاسيكو".. بيكيه ينتقد برشلونة بسبب ميسي

‭ ‬ وجه المدافع المخضرم جيرار بيكيه انتقادات لفريقه برشلونة على خلفية أسلوبه في التعامل مع زميله ليونيل ميسي مؤخرا ما تسبب في تفكير النجم الأرجنتيني الدولي في مغادرة النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي.



وتأتي هذه الانتقادات عشية مباراة القمة الإسبانية (الكلاسيكو) المرتقبة بين العملاقين برشلونة وريال مدريد، السبت، وبعد أن وقع بيكيه (33 عاما) عقدا جديدا لمدة ثلاثة أعوام مع الفريق ومع اقتراب تصويت بحجب الثقة عن مجلس إدارة النادي أيضا.



وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة هدفا لانتقادات ميسي خلال مقابلة مع اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي قرر الاستمرار في صفوف النادي هذا الموسم رغم تعكر صفو العلاقة بينه وبين رئيس النادي وهو ما أثار غضب بيكيه.



وقال بيكيه لصحيفة "لا فانجوارديا" :أسال نفسي كيف يمكن لأفضل لاعب انجبته كرة القدم. أن ينهض من النوم يوما ما ويبعث برسالة مسجلة لأنه يشعر أن صوته لا يسمع.



وأضاف بيكيه: هذه تصرفات مستفزة. ما الذي يجري. ميسي يستحق كل شيء. يجب أن يحمل الاستاد الجديد اسمه أولا وبعد ذلك يأتي اسم الراعي. يتعين علينا أن نحافظ على رموزنا ولا نقلل من قدرهم وانجازاتهم. هذا يشعرني بالغضب فعلا.



وتناول بيكيه أيضا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إن النادي استعان بوكالة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين في وقت سابق من العام الحالي وهو ما نفاه بارتوميو.



وقال بيكي عن ذلك : طلبت من بارتوميو تفسيرا وقال لي، أنا لا أعلم شيئا عن ذلك. وأنا صدقته. لكن عندما ترى أن المسؤول عن القيام بذلك مستمر في العمل مع النادي فهذا شيء يغضبني كثيرا.

