كلوب يحذر من خطورة شيفيلد

لم يخسر ليفربول في آخر 61 مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب يورغن كلوب حذر لاعبيه من خطورة شيفيلد يونايتد، يوم السبت.



وكانت آخر مرة خسر الفريق في ملعب آنفيلد بالدوري حين هزمه كريستال بالاس 2-1 في أبريل 2017.



وكان شيفيلد يونايتد الذي يدربه كريس وايلدر الحصان الأسود للمسابقة الموسم الماضي بعد أن احتل المركز التاسع في عودته لدوري الأضواء لكنه لم يحقق أي انتصار ويحتل المركز 19 بعد خمس مباريات في الموسم الجديد.



وقال كلوب في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: يستحق شيفيلد يونايتد الكثير من الاهتمام لما فعله في الموسم الماضي. رغم أن نتائج شيفيلد الآن لا ترقى لمستوى طموحاته فإن الفريق لم يكن سيئا ولهذا أحذر اللاعبين من المواجهة خاصة أنهم حصلوا على أسبوع كامل للاستعداد.



وفي ظل إصابة العديد من لاعبي الفريق الأول استهل شيفيلد الموسم بأربع هزائم متتالية لكنه أظهر تحسنا كبيرا في التعادل 1-1 مع فولهام يوم الأحد الماضي.



وفي غياب المصاب فان دايك انتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لقلب الدفاع ليقدم عرضا قويا في الفوز 1-صفر على أياكس أمستردام في دوري الأبطال يوم الأربعاء.



ومع ذلك قال كلوب إن الشكل الدفاعي الجديد للفريق يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام، حيث يواجه فان دايك احتمال الغياب لفترة طويلة.