كومان: ليست لدي مشكلة مع غريزمان

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عدم وجود أي مشكلة بين ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وبين لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان قبل لقاء القمة (الكلاسيكو) مع الخصم الأكبر ريال مدريد حامل اللقب يوم السبت.



وكان غريزمان انضم إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (142 مليون دولار) في 2019 لكنه رغم ذلك لم يقدم الأداء المنتظر منه في كامب نو ولم يحرز أي أهداف للفريق الكاتالوني خلال الموسم الحالي.



واستبعد غريزمان من تشكيلة البداية في مباراة الفريق التي فاز فيها 5-1 على فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي بينما قال المدرب كومان إن هذا الموقف يجتذب الكثير من الحديث دون سبب.



وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل لقاء القمة المحلية : حصل غريزمان على فرص كثيرة للمشاركة من البداية تماما مثل أي لاعب آخر. ليس من الجيد الحديث عن هذا في كل مباراة. هو لاعب مهم لكننا نريد أن يكون جميع لاعبينا في أفضل حال. الفريق هو الأهم وسنختار أفضل اللاعبين لخوض المباراة.



وعبر كومان أيضا عن دعمه للمدافع جيرار بيكيه بعد أن انتقد الأخير مجلس إدارة النادي خلال مقابلة مع صحيفة إسبانية، الجمعة.



وعن بيكيه قال المدرب : هو موجود في النادي منذ مدة طويلة وأنا هنا منذ ثلاثة أشهر. لديه رأيه وأنا أحترم ذلك، هو لاعب صاحب مهارات وهو يعرف عندما يجري هذه المقابلات أن أمامه مباراة في اليوم التالي وأنه سيقدم أداء جيدا في هذه المباراة.



وسيعود لتشكيلة برشلونة المدافع جوردي ألبا لكن الفريق سيخوض اللقاء محروما من جهود الحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيغن والمدافع صمويل أومتيتي في حين يتوقع أن يعود لتشكيلة ريال مدريد القائد سيرجيو راموس.



وشارك كومان (57 عاما) في 14 لقاء قمة من هذا النوع مع برشلونة لكنه اعترف بأنه يحس بشعور جديد مختلف قبل المواجهة المقبلة.



وقال عن ذلك : أتمنى أن أنام جيدا لأن الوضع بالتأكيد مختلف هذه المرة. أهم شيء في السابق كان النزول لأرض الملعب. لكن أيامي كلاعب أصبحت من الماضي.

