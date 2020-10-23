مهاجم ريال مدريد يواجه عقوبة الحبس

المصدر: بلغراد - د ب أ

وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء (تانيوغ) الرسمية الصربية، يوم الخميس.

ويطالب المدعون بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

بموجب القانون الصربي، يتعين على المحكمة الآن المصادقة على لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.

من جانبها، أفادت محطة (آر تي إس) التليفزيونية الحكومية أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 5ر3 مليون دينار (35 ألف دولار)، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات .

وأوضحت وكالة "تانيوغ" أنه من المتوقع أن يكشف الادعاء تفاصيل أخرى عن قضية يوفيتش، يوم الجمعة.