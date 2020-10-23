مورينيو: سون يستحق أن يكون أغلى لاعب في توتنهام

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أن يحظى مهاجمه الكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون بعقد جديد مجز عاجلاً أو آجلاً، بعد الانطلاقة القوية له في الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحافية أن سون الذي يرتبط بعقد مع النادي اللندني الشمالي حتى عام 2023، في خضم مفاوضات لتجديد عقده الحالي.

وسجل سون تسعة أهداف في ثماني مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، بالإضافة إلى مساهمته بأربع تمريرات حاسمة وشكل إلى جانب هداف الفريق هاري كاين ثنائيا ناريا.

واعتبر مورينيو في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مباراة فريقه ضد بيرنلي الاثنين في الدوري المحلي بأن المستوى الذي يقدمه سون منذ مطلع الموسم الحالي يؤهله لكي يكون أحد اللاعبين الأغلى دخلا في صفوف فريقه، وقال في هذا الصدد: أود تجديد عقده. لا يزال سون مرتبطاً بعقد لثلاث سنوات إضافية، ونحن لسنا في وضعية تثير القلق في ما يتعلق بمستقبله.

وتابع : الأمر الهام أن سون يعشق هذا المكان. أعتقد أنه يريد الارتباط بهذا الفريق لفترة طويلة، الجميع في النادي يعشقونه. لا يستطيع القيام بأكثر مما يقدمه، إنه يؤكد كم هو جيد من موسم إلى آخر.

ولم يحقق توتنهام البداية المثالية في الدوري المحلي، لا سيما على أرضه حيث لم يفز بأي مباراة، فخسر واحدة وتعادل في اثنتين، لكنه فاز في مباراتيه خارج ملعبه بنتيجتين كاسحتين أمام ساوثمبتون 5-2 وضد مانشستر يونايتد 6-1، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.