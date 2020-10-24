أياكس يهزم فينلو بـ13 هدفاً في الدوري الهولندي

سجل المهاجم البوركيني الشاب لاسينا تراوري خمسة أهداف ليقود فريقه أياكس إلى فوز كاسح 13 - صفر على مضيفه فينلو يوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم.



وأحرز تراوري أهدافه الخمسة في الدقائق 17 و32 و54 و65 و87 فيما جاءت الأهداف الأخرى للفريق عن طريق يورغن إيكيلينكامب في الدقيقتين 13 و57 ودوشان تاديتش وأنتوني ودالي بليند في الدقائق 44 و55 و59 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقتين 74 من ضربة جزاء و76 وليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78.



وانتزع أياكس صدارة الدوري مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين أمام آيندهوفن وتجمد رصيد فينلو عند خمس نقاط وتراجع للمركز العاشر.



ووجه أياكس بهذا الفوز تحذيرا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه وفي مقدمتهم أتالانتا الإيطالي قبل المواجهة معه منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.