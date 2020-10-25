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أرقام ليفاندوفسكي تؤهله لإزاحة التاريخي مولر

المصدر: ميونخ - د ب أ
ليفاندوفسكي سجل 10 أهداف في أول 5 مباريات من الدوري
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يبدو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، عازما على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر مع تسجيل عشرة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي.

واقترب ليفاندوفسكي كثيرا في الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد المسابقة، ولكنه فشل في استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلا باسم الأسطورة مولر برصيد 40 هدفا.

ولكن المعدل الذي يسير به ليفاندوفسكي في الموسم الحالي يشير إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم في الموسم الحالي، حيث سجل عشرة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم ما يعني أن متوسط تسجيله للأهداف يبلغ هدفين في المباراة الواحدة.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة بايرن مع آينتراخت فرانكفورت يوم السبت ليقود الفريق البافاري إلى الفوز الساحق 5 -صفر. ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البوندسليغا، منذ بدء إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 عاما، أن سجل عشرة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم.

وإذا واصل ليفاندوفسكي هذا المعدل التهديفي في مباريات الموسم الحالي، لن يجد النجم البولندي الدولي صعوبة في تحطيم رقم مولر لأن مواصلة هز الشباك بمتوسط هدفين في المباراة الواحدة يعني أنه يستطيع تسجيل 68 هدفا في الـ34 مباراة بالموسم الحالي.

كلمات دالّة

#مولر, #ليفاندوفسكي, #بايرن
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