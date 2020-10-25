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ألافيس يهزم بلد الوليد بهدفي بينا وساينز

المصدر: مدريد - د ب أ
ألافيس حقق فوزه الثاني خلال الموسم الحالي
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حقق ديبورتيفو ألافيس انتصاره الثاني في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه بهدفين دون رد على مضيفه بلد الوليد يوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

واضطر بلد الوليد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 21، عقب طرد لاعبه ناتشو لتسببه في ركلة جزاء، أضاعها لوكاس بيريز لاعب ألافيس، وبمرور الوقت استغل الزوار النقص العددي في صفوف مناأصحاب الأرض فسه، ليحرز توماس بينا الهدف الأول في الدقيقة 55، فيما تكفل بورخا ساينز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ارتفع رصيد ألافيس إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند ثلاث نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

كلمات دالّة

#الدوري الإسباني, #ألافيس, #بلد الوليد
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