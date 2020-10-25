الإصابة تحرم بايرن من خدمات ديفيز 8 أسابيع

تعرض الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ الألماني، لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع كما أعلن النادي البافاري.

وأصيب ديفيز، أحد أبرز لاعبي الفريق البافاري في الآونة الأخيرة بعد دقيقتين على انطلاق مباراة فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت (5-صفر) في الدوري المحلي ولم يتمكن من إكمالها.

وقال مدرب الفريق هانزي فليك: يعاني ألفونسو من إصابة في أربطة الكاحل. أحد الأربطة تمزق كليا والآخر جزئيا. نقدر غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان ديفيز يخوض أول مباراة له أساسيا منذ مشاركته ضد ديورن في مسابقة كأس ألمانيا في 15 أكتوبر الحالي وقد لعب بدلا منه الفرنسي لوكاس هرنانديز في المباراتين ضد أرمينيا بيليفيلد محليا وضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.