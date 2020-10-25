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غاتوزو يتفق مع نابولي على تمديد عقده حتى 2023

المصدر: نابولي - رويترز
غاتوزو تولى تدريب نابولي نهاية العام الماضي
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كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأحد، أن مسؤولي نادي نابولي توصلوا إلى اتفاق لتجديد عقد المدرب جينارو غاتوزو لموسمين إضافيين ينتهي عام 2023.

وينتهي عقد غاتوزو في يونيو 2021 لكن الصحيفة الإيطالية ذكرت أن الاتفاق تم بين رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لاورنتيس ومدير أعمال المدرب البرتغالي جورجي مينديز مساء الخميس مقابل راتب سنوي بقيمة 1.9 مليون يورو على أن يتم الإعلان رسمياً عن ذلك قبل نهاية العام الحالي.

وتم تعيين غاتوزو (42 عاما) مدربا لنابولي في ديسمبر 2019 خلفا لكارلو أنشيلوتي، وقد نجح في حصد معدل مقداره 1.83 نقطة في المباراة الواحدة في الدوري المحلي.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #أنشيلوتي, #غاتوزو, #نابولي
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