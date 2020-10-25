فليك: غنابري ضحية "نتيجة إيجابية خاطئة" لكورونا

يعتقد المدرب هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم أن سيرج غنابري لاعب الفريق ربما يكون ضحية "نتيجة إيجابية خاطئة" لاختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال فليك إن نتيجة فحص غنابري الخاص بفيروس كورونا في 16 أكتوبر الحالي كانت سلبية، ثم جاءت إيجابية يوم الثلاثاء الماضي وسلبية مرتين أخريين منذ ذلك الحين، وأضاف: ولهذا ، يفترض أنها كانت نتيجة اختبار إيجابية خاطئة. مشيرا إلى أن طبيب الفريق رولاند شميت فسرها له بهذه الطريقة.



وغاب غنابري بسبب هذه النتيجة الإيجابية عن مباراة الفريق الأولى في رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها على أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي.



وقال فليك إنه لم يتضح بعد ما إذا كان نابري سيعود لصفوف الفريق في مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا والتي يلتقي فيها لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الثلاثاء.