فياريال يهدر فرصة اعتلاء ترتيب الدوري الإسباني

أضاع فياريال فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بصورة مؤقتة، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه قادش يوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.



وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى اللاعبون في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.



وارتفع رصيد فياريال إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر والذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع قادش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.