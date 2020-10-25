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لاعبو ليدز ينضمون إلى حملة راشفورد

المصدر: ليدز - رويترز
لاعبو ليدز تبرعوا بـ25 ألف جنيه إسترليني لصالح الحملة
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أكد ليام كوبر قائد ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبي فريقه تبرعوا بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني لصالح حملة تقدم وجبات مجانية للتلاميذ المحتاجين في مدارس بريطانيا يقودها ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكتب كوبر عبر "تويتر": هيا بنا نفعل ذلك يا ليدز. لا يصح أن يذهب تلميذ إلى المدرسة وهو جائع. قدم فريق ليدز يونايتد 25 ألف جنيه إسترليني. نحن معك يا ماركوس راشفورد.

وتلقى راشفورد إشادة كبيرة تقديرا لجهوده في مساعدة التلاميذ الفقراء خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ونجح في إلزام الحكومة بتوفير وجبات مجانية للطلاب المحتاجين خلال عطلة الصيف، واقترح في الأسبوع الماضي توسيع الحملة لتشمل الأسر التي تتلقى مساعدات مالية من الحكومة.

ورفض أعضاء البرلمان الأربعاء الماضي توفير الوجبات المجانية للتلاميذ المحتاجين خلال العطلات المقبلة حتى عيد القيامة 2021 لكن عشرات الشركات المحلية انبرت بعد ذلك لمد يد العون عارضة تقديم المساعدة المطلوبة من خلال توفير وجبات جاهزة للطلاب.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #مانشستر يونايتد, #ليدز, #راشفورد, #برلمان
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