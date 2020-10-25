لامبارد: الحكم حرم تشيلسي من ركلة جزاء أمام يونايتد

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أنه يشعر بخيبة أمل وانزعاج من حرمان فريقه من ركلة جزاء خلال تعادله بدون أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وأعاق هاري ماغواير مدافع يونايتد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي أثناء التنافس على لعب الكرة بالرأس في الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد رفض مطالبة النادي اللندني باحتساب ركلة جزاء بعد مراجعة الواقعة.



وأبلغ لامبارد الصحفيين: أعتقد أنها كانت ركلة جزاء واضحة. لم أستطع مشاهدتها في وقتها من مكاني وهذه القرارات تكون صعبة على الحكم، لهذا السبب نستخدم حكم الفيديو المساعد، لكنه رفض احتسابها بسرعة.



وزاد: كان يجب أن يأخذ وقته ويطلب من الحكم مشاهدتها على الشاشة. إذا كان شاهد الواقعة على الشاشة، كان سيحتسب ركلة جزاء، ولذلك أشعر بانزعاج، هناك خيبة أمل لأن اللوائح بدت تسير في الطريق الصحيح، كان الحكام يذهبون إلى الشاشة أكثر في بداية الموسم. الشخص الموجود بالملعب يجب أن يتحمل المسؤولية عن طريق الذهاب إلى الشاشة.

وبهذه النتيجة بقي يونايتد بدون أي انتصار في الدوري على ملعبه أولد ترافورد هذا الموسم وقال المدرب أولي غونار سولشاير إن فريقه كان يفتقد طاقة الجماهير التي لا يسمح لها بالحضور في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأبدى المدرب النرويجي حماسه إزاء المشاركة الأولى للوافد الجديد إدينسون كافاني الذي انضم إلى يونايتد في وقت سابق من الشهر الحالي، وقال: أظهر لمحات مما يستطيع فعله. سيمنحنا قوة في منطقة الجزاء. إنه مهاجم صاحب خبرة وكلما مررنا له الكرة داخل وحول منطقة الجزاء فإننا سنحصل منه على أهداف.