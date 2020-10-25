نابولي يفلت من كمين بينفينتو ويتقدم للمركز الثاني

أفلت نابولي من كمين مضيفه بينفينتو وقلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 في الشوط الثاني من مباراتهما يوم الأحد بالمرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل بارما مع سبيزيا 2 - 2 وفوز كالياري على كروتوني 4 - 2 .



وأنهى بينفينتو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله روبرتو إنسيني في الدقيقة 30 ولكن شقيقه الأكبر لورنزو إنسيني تعادل لفريقه نابولي في الدقيقة 60 قبل أن يحرز أندريا بيتانيا هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 67.



وقفز نابولي إلى المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام ساسولو وبفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.