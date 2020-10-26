إصابة دوناروما حارس ميلان بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عن إصابة حارسه الدولي جانلويجي دوناروما وجناحه النرويجي ينس بيتر هاوغي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ميلان الاثنين قبل ساعات من مباراته ضد ضيفه روما في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي: تبين من النتائج التي حصلنا عليها من المختبر مساء الأحد حالتان إيجابيتان لجانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوغي وثلاثة أعضاء آخرين من الفريق.

وأشار: جميعهم بدون أعراض. تم إخضاعهم فورا للعزل المنزلي وتم إبلاغ السلطات الصحية المحلية. تم اليوم اختبار مجموعة الفريق بأكملها مرة أخرى وفقا للبروتوكول، ولم تظهر أي نتيجة إيجابية جديدة.

وبحسب البروتوكول الصحي المعتمد في الدوري الإيطالي، يتوجب على اللاعب المصاب بالفيروس أن يعزل نفسه لعشرة أيام وأن يخضع لفحصين سلبيين قبل السماح له بالعودة إلى الفريق.

وسيغيب دوناروما وهاوغي (كلاهما 21 عاما) عن مباراة مساء الاثنين ضد روما حيث يسعى ميلان بقيادة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيش، المصاب سابقا بكورونا، للابتعاد في الصدارة إذ يتقدم حاليا بفارق نقطة فقط عن روما وساسوولو، إضافة إلى مباراتي الخميس ضد سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي والأحد ضد أودينيزي في الدوري المحلي وربما المباراة القارية الأخرى الخميس المقبل ضد ليل الفرنسي.