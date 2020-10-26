بوغبا يكذّب "الصن".. وينفي أخبار تركه منتخب فرنسا

نفى لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا يوم الاثنين التقارير التي نسبت إليه قوله إنه ترك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي اعتبرتها أطراف عديدة معادية للإسلام.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي حربا على ما سماه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في بلاده.



وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو مسلم ترك المنتخب الفرنسي لكرة القدم ردا على تصريحات ماكرون، لكن بطل كأس العالم الأخيرة (27 عاما) نفى ذلك وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "هذا غير مقبول" إلى جانب ملصق "أخبار زائفة" على لقطة لعنوان الصحيفة.



وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي ذبحا على يد شاب من أصل شيشاني في إحدى ضواحي باريس.