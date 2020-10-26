  • مباشر
اللغة

بوغبا يكذّب "الصن".. وينفي أخبار تركه منتخب فرنسا

بوغبا
صحيفة "الصن" نقلت خبراً أشارت فيه إلى ترك بوغبا تمثيل منتخب فرنسا

بوغبا يكذّب "الصن".. وينفي أخبار تركه منتخب فرنسا

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نفى لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا يوم الاثنين التقارير التي نسبت إليه قوله إنه ترك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي اعتبرتها أطراف عديدة معادية للإسلام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي حربا على ما سماه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في بلاده.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو مسلم ترك المنتخب الفرنسي لكرة القدم ردا على تصريحات ماكرون، لكن بطل كأس العالم الأخيرة (27 عاما) نفى ذلك وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "هذا غير مقبول" إلى جانب ملصق "أخبار زائفة" على لقطة لعنوان الصحيفة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي ذبحا على يد شاب من أصل شيشاني في إحدى ضواحي باريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا  هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا 

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد