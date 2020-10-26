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بيرلو: أجواء الملاعب بغياب الجماهير تجلب "النعاس"

بيرلو ديبالا يوفنتوس
بيرلو خلال المباراة التي تعادل فريقه فيها مع فيرونا

بيرلو: أجواء الملاعب بغياب الجماهير تجلب "النعاس"

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تورينو - رويترز

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أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بعد تعادل حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 1-1 مع فيرونا يوم الأحد أن فريقه لا يجب أن يكون بحاجة إلى صفعة ليستيقظ حتى لو كانت الأجواء في الاستادات تثير النعاس.

وأوضح بيرلو أنه قد يتفهم تأثر اللاعبين باللعب في استادات شبه خالية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكنه أضاف أن هذا الأمر يجب أن يعتاده اللاعبون.

وقال بيرلو الذي تأخر فريقه في النتيجة بعد مرور ساعة من اللعب: لعبنا بدون قلق في الشوط الأول، ولم نلعب بشراسة في وسط الملعب رغم أن الفرص الأخطر أتيحت لنا، كان هناك رد فعل جيد بعد هدفهم لكننا لا يجب أن نحتاج إلى صفعة لنستيقظ.

وأضاف بيرلو الذي يلتقي فريقه مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: الأمر يختلف عن اللعب في دوري الأبطال في وجود جماهير ترفع من مستويات الانتباه، الليلة كانت الأجواء تبعث على النعاس لكننا بحاجة للتحلي بتصميم أكبر، هذه الأشياء تمنحك الفوز بالمباريات أيضا.

وقال بيرلو إن المباريات ضد فرق مثل فيرونا وأتلانتا تكون صعبة دائما، وتابع: يدخلون في صراعات في كافة أرجاء الملعب، حاولنا تجنب الضغط العالي والأمور سارت بشكل أفضل في الشوط الثاني، الأمر صعب ضدهم لكن كان بوسعنا أن نؤدي بطريقة أفضل.

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