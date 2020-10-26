ستيرلنغ يطلق مؤسسة لمساعدة المحتاجين في بريطانيا

كشف رحيم ستيرلنغ، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم أنه قرر إطلاق مؤسسة خيرية جديدة لمساعدة الشبان المحتاجين في بريطانيا.



وقالت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن ستيرلنغ (25 عاما) إنه يحتمل أن يتبرع اللاعب الدولي للمؤسسة الجديدة بمبلغ من سبعة أرقام.



وتهدف المؤسسة الجديدة أيضا لمساعدة الأسر الفقيرة التي تستفيد من مشروع خيري آخر برعاية ماركوس راشفود مهاجم مانشستر يونايتد يقدم وجبات مجانية لتلاميذ المدارس المحتاجين.



وقال ستيرلنغ الذي تحدثت تقارير عن أنه يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني من سيتي في مقابلة مع الصحيفة: لا أهتم حقا بجمع الملايين، ما يسعدني هو أن أجد نفسي قادرا على مد يد العون حتى لو تعلق الأمر بخمسة أشخاص أو حتى بشخص واحد. لأن ذلك يعني مساعدة البعض على التخلص من متاعبهم.



وتلقى ستيرلنغ إشادة واسعة النطاق في العام الماضي بسبب عمله على مكافحة العنصرية على مستوى الرياضة وعلى مطالبته بالقيام بالمزيد من الجهد والعمل في هذا المجال.